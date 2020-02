Taxi-Streik in Berlin: Zufahrten zum Flughafen Tegel wieder frei

Der Protest richtet sich gegen die Konkurrenz durch private Fahrdienste. Am Airport in Tegel gab es Staus, Busse kamen nicht durch.

Berlin. Für Fluggäste an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld war es am Mittwoch schwierig, ein Taxi zu bekommen. Und Fluggäste hatten mit Problemen bei der Anfahrt zu den Airports zu kämpfen: Mehrere hundert Taxi-Fahrer haben am Mittag die Arbeit niedergelegt, wie der SXF Taxiverband BER erklärte. Die Taxibranche protestiert seit Langem gegen die Konkurrenz von Mietwagen, die über Plattformen wie Uber und FreeNow vermittelt werden.

Auch in der Berliner City gab es Protest: Dort standen die Taxis nach Angaben der Taxi-Innung am Mittag vor dem Roten Rathaus, wo am Mittwoch eine Konferenz zur Elektromobilität statfindet. Gegen 13.30 Uhr war die Spandauer Straße wieder frei, wie de Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Taxi-Streik in Berlin: Probleme bei der Anfahrt zum Flughafen Tegel

Vom Roten Rathaus aus machten sich die Demonstrationsteilnehmer auf den Weg nach Schönefeld und zum Flughafen Tegel (TXL). Gegen 13.45 Uhr bildete sich auf dem Saatwinklerdamm laut VIZ ein Stau. Autofahrer mussten dort mit einer Verzögerung von etwa 45 Minuten rechnen.

Zudem fuhren die Buslinien TXL, X9, 109 und 128 nicht zwischen Flughafen Tegel und U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz. Die Linie TXL war zwischen S-Bahnhof Beusselstraße und Flughafen Tegel unterbrochen, teilte die BVG mit.

Um 15 Uhr meldete die Verkehrsinformationszentrale, die Taxi-Demonstration sei beendet worden. Auch die Busse der BVG würden wieder fahren. Fahrgäste müssen allerdings am Nachmittag noch mit Verspätungen rechnen.

