Stürmer Polter: "Im Sommer ist Schluss mit Union"

Berlin. Sebastian Polter will den 1. FC Union Berlin nach dieser Saison verlassen. Für ihn sei "die Zeit gekommen, um zu sagen: Im Sommer ist Schluss mit Union", sagte der 28-Jährige der "Berliner Morgenpost". Polter spielt seit Januar 2017 in Berlin, sein Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten endet am 30. Juni dieses Jahres. Er habe noch kein Angebot für einen neuen Kontrakt erhalten, sagte Polter dem Blatt.

Wenn man einen Spieler behalten wolle, "dann sagst du ihm frühzeitig, worum es geht", sagte Polter. "Das betrachte ich als Wertschätzung des Vereins an den Spieler für dessen geleistete Arbeit. Solch ein Angebot ist aber nie gekommen. Für mich ist aber ganz klar, dass ich solch eine Gesprächsankündigung nicht einmal wahrnehme."

Polter hatte bereits 2014/15 für Union gespielt, danach für die Queens Park Rangers. 2017 kehrte der Angreifer nach Berlin zurück. In seinen ersten Jahren bei Union war Polter Leistungsträger. In dieser Saison kommt er auf elf Bundesliga-Einsätze und zwei Tore.