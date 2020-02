Trotz Kritik an Salehs Aussagen über CDU und SPD nominieren viele Basisgruppen ihn als Partner und Co-Vorsitzenden von Franziska Giffey

Politik SPD will Parteispitze nicht von Mitgliedern bestimmen lassen

In dieser Heftigkeit hatte Raed Saleh die Reaktionen nicht erwartet. Von fast allen Seiten prasselte Kritik auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus ein. Der Spandauer hatte, wie berichtet, in einem Zeitungsbeitrag aber auch hart ausgeteilt. „Uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur die Parteien der linken Mitte – nämlich SPD, Grüne und Linke“, schrieb Saleh in einem Text über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Damit bezog er sich auch auf die zunächst positiven Reaktionen aus den Berliner Landesverbänden von CDU und FDP auf die Wahl eines FDP-Politikers mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD.

Er treibe einen Keil zwischen die Demokraten und stärke so die AfD, so der Tenor der Kritik. Saleh rechtfertigte sich. Als „Weckruf“ seien seine Worte gemeint gewesen. Tatsächlich steht er im rot-rot-grünen Lager mit seiner Forderung nicht allein da, wonach sich alle Mitglieder von CDU und FDP klar von der Rechtsaußen-AfD distanzieren sollten. Andere formulieren es aber diplomatischer. Eine klare Abgrenzung gegen Rechts gebe es „derzeit nur von Rot-Rot-Grün“, schrieb Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek in der „Berliner Zeitung“. Saleh hatte hingegen verlangt, Leute aus den Parteien „zu schmeißen“, die mit den Neurechten kokettierten.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja schreibt von einem "Fehler"

Die AfD nutzt den Streit der anderen. Für die aktuelle Stunde im Abgeordnetenhaus beantragte die Fraktion eine Diskussion zum Thema „Demokratienotstand – Linksblock auf dem Weg zur SED 2.0“. Unter diesem Druck scheinen einige der von Saleh Angegriffenen aber zur Versöhnung bereit zu sein. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja schrieb in einem Gastbeitrag für die Berliner Morgenpost, Salehs Text sei eine „verbale Entgleisung“, „geschichtsvergessen und menschlich zutiefst enttäuschend“ gewesen. Man habe in Thüringen einen Fehler gemacht, so Czaja, diesen „schnell eingeräumt und entsprechend gehandelt“.

Auch interessant: Gastbeitrag von Sebastian Czaja (FDP) - Warum Raed Saleh „die politische Kultur mit Füßen tritt“

Im Landesvorstand und vor allem davor äußerten sich einige der Teilnehmer kritisch, vor allem zu Salehs Wortwahl. Aber insgeheim geben viele Saleh recht. Fraktionsmitglieder im Abgeordnetenhaus haben schon länger beobachtet, wie sich vor allem auf den Hinterbänken von FDP, CDU und AfD eine Art Kumpanei ausgebildet hat. Zuletzt war das in einer Debatte über den Klimawandel und über die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde des früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zu spüren. Auch, dass die CDU gemeinsam mit der AfD die Wahl einer Kandidatin der Linken zur Verfassungsrichterin verhinderte, haben die Sozialdemokraten nicht vergessen.

Kritik an Raed Saleh: „Frontalangriff auf CDU und FDP“

Womöglich wollte aber auch deswegen kaum jemand aus der aktuellen SPD-Prominenz den Fraktionschef hart angehen, weil dieser sich anschickt, auch den Parteivorsitz zu übernehmen. Gemeinsam mit Familienministerin Franziska Giffey soll der 42-Jährige im Mai den Regierenden Bürgermeister Michael Müller auf dem Chefposten ablösen.

Nicht allen gefällt diese Idee. Der Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Berlin-Brandenburg warf Saleh vor, mit seinem „Frontalangriff auf CDU und FDP viele engagierte Menschen zutiefst verunglimpft“ zu haben. Die Autoren Reneé Röske und Mirko Freitag stellen Saleh als Co-Parteichef infrage. Es gebe viele Berliner Sozialdemokraten, die statt Raed Saleh an Giffeys Seite an der Parteispitze stehen könnten, schreiben sie: „Aber wir sind uns sicher, dass Franziska Giffey auch alleine die Partei wieder zurück zur alten Stärke führen könnte.“

Der Wunsch der jüdischen Parteifreunde wird sich jedoch nicht erfüllen. Mehrere Kreisverbände und Basisgruppen der SPD haben Giffey und Saleh inzwischen offiziell als Kandidaten für den Landesvorsitz nominiert, weitere werden in diesen Tagen folgen. Die beiden haben immer klargemacht, dass sie nur im Duo antreten, und planen jetzt ihre gemeinsame Kampagne in der Stadt.

SPD-Landesvorstand bleibt beim Beschluss

Im Landesvorstand gibt es jedenfalls keine Bereitschaft, von dem beschlossenen Weg abzurücken. Michael Müller selbst betonte nach Angaben von Teilnehmern, er habe Giffey und Saleh gebeten, den Vorsitz zu übernehmen. „Das ist die letzte Chance, die wir haben“, sagte der Regierende Bürgermeister unter dem Applaus der Runde.

Entsprechend deutlich erteilten die Vorstände dem Ansinnen auf ein Mitgliedervotum über die neue Parteispitze eine Abfuhr. Die weitgehend unbekannten Mitglieder Angelika Syring und Ulrich Brietzke haben ihre Gegenkandidatur zum Promi-Duo erklärt und wollten darum eine Mitgliederbefragung über die Müller-Nachfolge durchsetzen. Der Antrag scheiterte aber klar.

Lange nicht gekannter Konsens

Nur Syring selbst, die als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen dem Gremium angehört, stimmte neben einer weiteren Sozialdemokratin dafür. Alle anderen wollen angesichts der klaren Empfehlungslage durch Müller den lange nicht gekannten Konsens über die Zukunft der Landespartei nicht gefährden.

Auch die Kritik der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) konnte die Position des Kandidaten-Duos nicht schwächen. Die Vorsitzende Heidemarie Fischer, lange Jahre im Abgeordnetenhaus, forderte mehr Frauen in der Parteispitze. Giffey versicherte, dafür werde man sorgen.