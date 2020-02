Berlin. Ein unbekannter Autofahrer ist rund 70 Kilometer pro Stunde zu schnell über die Stadtautobahn A115 gefahren. Der Raser sei in der Nacht zu Dienstag auf Höhe der Anschlussstelle Hüttenweg (Steglitz-Zehlendorf) mit Tempo 150 geblitzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Erlaubt waren 80 Kilometer pro Stunde. Nun muss er oder sie demnach mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und mindestens 960 Euro Bußgeld rechnen.

( dpa )