Krebskongress in Berlin: Wie können Patienten besser versorgt werden?

Berlin. 500.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu an Krebs. Auf dem Deutschen Krebskongress (DKK) diskutieren Experten aus Wissenschaft, Ärzteschaft, Gesundheitswesen sowie Politik und Verwaltung, Studierende und Pflegekräfte vier Tage lang über ihre neuesten Erkenntnisse in der Krebsmedizin. Vom 19. bis 22. Februar findet der DKK dieses Jahr im CityCube der Messe Berlin statt.

„Zu den Schwerpunkten auf dem Kongress zählt die Vorstellung innovativer Therapien – wir wollen diskutieren, wie sie sich in die bestehende Versorgung einfügen, sodass die Betroffenen optimal davon profitieren“, sagt Kongresspräsident Andreas Hochhaus vom Universitätsklinikum Jena. Der Deutsche Krebskongress ist der größte und wichtigste deutschsprachige Fachkongress in der Onkologie. Er findet dieses Jahr zum 34. Mal statt. Mehr als 10.000 Teilnehmer werden erwartet. Rund 300 Veranstaltungen sind geplant.

Krebsforschung: Medizinische Wissen ist gewachsen

Der DKK 2020 steht unter dem Motto: „Informativ. Innovativ. Integrativ. Optimale Versorgung für alle.“ Diese Attribute seien entscheidend für eine qualitativ hochwertige Krebsmedizin. „Optimale Versorgung ist das oberste Ziel“, erklärt Pressesprecherin Katrin Mugele von der Deutschen Krebsgesellschaft. Krebs gehöre zu den komplexesten Erkrankungen, die bekannt seien.

Zahlreiche Forschungen trügen dazu bei, dass das medizinische Wissen in diesem Bereich rasant wachse. „Wissenschaftler und Ärzte sind dazu eingeladen, sich auf dem Kongress über ihren Kenntnisstand auszutauschen und darüber zu diskutieren, was passieren muss, damit die Patienten besser versorgt werden können.“

Zahlreiche Innovationen hätten in den vergangenen Jahren die Behandlung der Krankheit verbessert. Dazu zählen beispielsweise Fortschritte in der Früherkennung und bei Therapiemöglichkeiten. Wie diese bestmöglich eingesetzt werden können, solle auf dem Kongress diskutiert werden. Die Behandlung von Krebserkrankungen erfordere meist die Zusammenarbeit mehrerer Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen, zum Beispiel aus Chirurgie, Strahlentherapie, medikamentöser Tumortherapie und Pflege. „Diesen Netzwerkgedanken möchten wir mit dem Kongress voranbringen“, sagt Mugele.

Jeder kann sich auf dem Krebsaktionstag informieren

Im Rahmen des DKK findet am Sonnabend, 22. Februar, ein Patiententag statt. Dabei können sich Betroffene, Angehörige und Interessierte über die Krankheit informieren und austauschen. „Es finden Vorträge über verschiedene Krebsarten statt – aber auch zu übergreifenden Themen wie beispielsweise Bewegung und Ernährung“, erklärt Mugele. Experten und Selbsthilfevertreter stünden dabei für Fragen zur Verfügung.

Außerdem gebe es Beratungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, sich mit Selbsthilfegruppen zu vernetzen. Der Krebsaktionstag findet ebenfalls im CityCube der Messe Berlin statt – von 8.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das gesamte Programm steht auch auf der Internetseite www.krebsaktionstag.de.

Mit einem Studierendentag und Veranstaltungen für junge Onkologen will sich der DKK auch gezielt an den wissenschaftlichen und ärztlichen Nachwuchs richten. „Nur, wenn wir den wissenschaftlichen Nachwuchs für eine Karriere auf diesem Feld begeistern und bestmöglich ausbilden, können wir mit dem derzeitigen enormen Wissenszuwachs in der Krebsforschung Schritt halten“, so Kongresspräsident Hochhaus.

Am Studierendentag haben Medizinstudenten die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die aktuellen Entwicklungen und die Karrierewege in der Onkologie zu informieren. Anschließend können sie sich auf dem Jungen Forum über Fördermöglichkeiten, Neues aus onkologischen Nachwuchsgruppen sowie den Umgang mit schwierigen beruflichen Situationen austauschen.

Krebskongress bietet ein vielfältiges Programm

„Neben den speziell auf den Nachwuchs zugeschnittenen Programmpunkten wird es auf dem DKK Plenarsitzungen zu medizinischen und versorgungsrelevanten Inhalten geben, wie beispielsweise zur Immuntherapie, zu Therapiekonzepten und zur frühen Integration von Palliativversorgung“, erklärt Mugele.

Darüber hinaus stünden interaktive Tumorkonferenzen und Pro-und-Kontra-Debatten zu medizinischen Fragestellungen auf dem Programm. In gesundheitspolitischen Foren hätten die Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, die politischen Herausforderungen der Krebsmedizin in unserem Gesundheitswesen zu diskutieren.

Zu den weiteren Highlights der Kongresstage zählen unter anderem die Eröffnungsveranstaltung, zu der sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt hat. Darüber hinaus hält Nobelpreisträger Harald zur Hausen einen Vortrag. Zur Hausen hatte 2008 den Medizinnobelpreis zusammen mit zwei Franzosen bekommen.