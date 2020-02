Kenia-Koalition will für schnelleres Bauen sorgen

Potsdam. Die rot-schwarz-grüne Koalition im Brandenburger Landtag will das Bauen beschleunigen und umweltfreundlicher machen. Die drei Koalitionsfraktionen fordern die Landesregierung in einem Antrag für die Landtagssitzung in der nächsten Woche dazu auf, die Bauordnung bis Ende Juni zu modernisieren. Damit soll zum Beispiel das serielle Bauen und das Bauen mit Holz erleichtert werden. Die Verfahren zur Baugenehmigung sollten schneller gehen, indem sie auch digital abgegeben werden könnten, sagte die CDU-Abgeordnete Nicole Walter-Mundt am Dienstag. Das Aufstellen von Ladesäulen für E-Fahrzeuge soll ebenso erleichtert werden wie der Ausbau des Mobilfunks über einfachere Vorgaben in der Bauordnung für Funkmasten.

( dpa )