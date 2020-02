Steuerverwaltung treibt rund 222 Millionen Euro ein

Potsdam. Betriebsprüfer und Steuerfahnder haben dem Brandenburger Fiskus 2018 ein Plus von rund 222 Millionen Euro eingebracht. Das waren etwa 14 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Antwort des Finanzministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der Freie-Wähler-Landtagsfraktion hervorgeht. Den Löwenanteil von rund 163 Millionen Euro brachten Betriebsprüfungen. Neuere Zahlen teilte das Ministerium nicht mit.

Die Steuerverwaltung hatte im Berichtsjahr 4285 Unternehmen unter die Lupe genommen. Darunter befanden sich 906 Großbetriebe sowie 1058 Mittel- und 1447 Kleinstbetriebe. Wie aus den Angaben hervorgeht, schwankte das Einnahmeplus erheblich. 2008 lag es bei knapp 275 Millionen Euro, 2015 bei 370 Millionen Euro.

Laut Ministerium hat die märkische Steuerverwaltung die Zahl der Betriebsprüfer und Steuerfahnder in den vergangenen Jahren ständig erhöht. 2018 waren rund 305 Betriebsprüfer in Brandenburg unterwegs, im Jahr 2000 waren es erst etwa 210. Die Zahl der Steuerfahnder erhöhte sich im selben Zeitraum von knapp 50 auf 65.

Im Gegensatz zu Klein- und Kleinstbetrieben werden Großbetriebe häufiger geprüft. Bei Großbetrieben lag der Turnus im Jahr 2018 bei 4,4 Jahren und bei Mittelbetrieben bei 17 Jahren. Kleinbetriebe mussten ihre Bücher im Schnitt nur alle 32 Jahre einem Prüfer öffnen, Kleinstbetriebe sogar nur alle 103 Jahre. Laut Ministerium gab es der letzten Erhebung von 2016 zufolge 3990 Groß-, 18 022 Mittel-, 27 945 Klein- und 149 920 Kleinstbetriebe.