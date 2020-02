Deutlich mehr Geld für Beschäftigte ambulanter Pflegedienste

Berlin. Rund 20 000 Beschäftigten ambulanter Pflegedienste in Berlin erhalten deutlich mehr Geld. Ihre Bezüge steigen in diesem Jahr um 5,78 Prozent und im kommenden Jahr um weitere 4,0 Prozent. Auf den Tarifabschluss einigten sich Senat, Pflegekassen und Arbeitgeber, wie die die Gesundheitsverwaltung am Dienstag mitteilte.

Pflegesenatorin Dilek Kalayci (SPD) wies wie die anderen Beteiligten darauf hin, dass eine bessere Bezahlung von Pflegekräften die Attraktivität der Pflegeberufe erhöhen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken könne. Die nun vereinbarte Steigerung der Gehälter sei bereits die dritte überdurchschnittliche Erhöhung in Folge, sagte Kalayci. "Seit 2018 ist die Entlohnung der Beschäftigten der ambulanten Pflegedienste damit um über 15 Prozent gestiegen."