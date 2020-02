Senat Senat will "strategische Reserve" an Grundstücken aufbauen

Berlin. Der Berliner Senat will eine "strategische Reserve" an Grundstücken aufbauen, um auch in 10 oder 20 Jahren noch ausreichend Flächen für neue Schulen, Kitas, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen zu haben. Das kündigten Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag an. Geplant ist demnach der Ankauf von Flächenpaketen etwa vom Bund oder der Deutschen Bahn, die für die Entwicklung der Stadt bedeutsam sind. Aber auch kleinere Grundstücke könnten von Interesse sein, hieß es.

Für solche Geschäfte steht den Angaben zufolge ein Ankauffonds zur Verfügung, der sich aus dem prall gefüllten Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt (Siwana) speist. Geplant ist zudem die Gründung einer Bodenfonds GmbH, die für Ankäufe auch Kredite aufnehmen soll.