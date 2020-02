Schülerin Keira erstochen: Freundin des Täters angeklagt

Berlin. Zwei Jahre nach dem brutalen Mord an der Berliner Schülerin Keira ist eine Freundin des Täters angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der 16-Jährigen Beihilfe zum Totschlag vor, wie die Sprecherin der Strafgerichte, Lisa Jani, am Dienstag sagte. Die damals 14-Jährige soll direkt vor der Tat mit dem Mörder gechattet haben, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Sie soll damit den Eindruck erweckt haben wollen, sie seien zum Zeitpunkt der Tat gemeinsam in einem Einkaufszentrum unterwegs. Die "Berliner Morgenpost" hatte zuvor darüber berichtet.

Der Prozess soll im März beginnen. Weil die Angeklagte noch nicht volljährig ist, findet er unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In der Anklage heißt es, das Mädchen habe die Tötung billigend in Kauf genommen und die Haupttat unterstützt. Es geht vorerst um Beihilfe zum Totschlag und nicht zum Mord. Allerdings hat das Gericht festgestellt, auch Beihilfe zum Mord könnte in Betracht kommen oder auch der Vorwurf der Nichtanzeige einer Straftat. Das muss im Prozess geklärt werden.

Die 14-jährige Keira aus Berlin-Lichtenberg war am 7. März 2018 von einem 15-jährigen Mitschüler erstochen worden. Der Täter stach in der Wohnung des Mädchens 23 Mal auf sie ein. Das Berliner Landgericht verurteilte den Jugendlichen im November 2018 zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Gefängnis. Er habe "aus reiner Mordlust" gehandelt, so das Gericht. "Es ist ihm nur darum gegangen, einen Menschen zu töten". Die Mutter fand ihre Tochter später geknebelt und blutüberströmt in der Wohnung. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte das Urteil 2019.