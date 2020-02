Ermordete Keira: Anklage gegen Freundin des Täters

Im Fall der vor zwei Jahren ermordeten Keira aus Lichtenberg wurde nun Anklage gegen die Freundin des Täters erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 16-Jährigen vor, sich der Beihilfe zum Totschlag schuldig gemacht zu haben, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani der Berliner Morgenpost auf Anfrage bestätigte.

Die heute 16 Jahr alte Beschuldigte soll unmittelbar vor der Tat per Whatsapp mit dem Mörder der damals 14-Jährigen gechattet haben, um ihm so ein Alibi zu verschaffen, so Jani weiter. „Sie haben in der Korrespondenz vorgegeben, zum Zeitpunkt der Tat gemeinsam einkaufen gehen zu wollen.“ Die „BZ“ berichtete zuvor, dass beide auch während der Tat gechattet haben sollen. Das konnte Jani nicht bestätigen.

Ermordete Keira: 14-Jährige wurde aus reiner Mordlust mit 23 Messerstichen getötet

Keira wurde am 7. März 2018 von einem Mitschüler in ihrer Wohnung mit 23 Messerstichen getötet. Eine Jugendkammer des Berliner Landgerichts verurteilte den zum Tatzeitpunkt 15-Jährigen im November 2018 wegen Mordes zu neun Jahren Gefängnis. Der Bundesgerichtshof bestätigte die Entscheidung im September 2019. Die Richter befanden, dass er aus reiner Mordlust gehandelt hat. Es sei ihm nur darum gegangen, einen Menschen zu töten, hieß es in der Urteilsbegründung.

Die nun Angeklagte muss sich allerdings nicht wegen der Beihilfe zum Mord, sondern nur wegen der zum Totschlag verantworten. „Bei einem Gehilfen müssten die Mordmerkmale vom Vorsatz umfasst sein und davon geht die Staatsanwaltschaft nicht aus“, sagte Jani. Das Gericht hält allerdings auch eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord oder wegen Nichtanzeige einer geplanten Straftat für möglich.

Weitere Anklage im Fall der ermordeten Keira: Prozess findet nicht öffentlich statt

Die Beschuldigte ist nach wie vor auf freiem Fuß. Der Prozess soll im März beginnen und wie bereits der gegen Keiras Mörder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Laut Sprecherin Jani sind vier Verhandlungstage angesetzt.