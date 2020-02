Ursache nach Explosion in Gewerbegebiet weiter unklar

Berlin. Nach der Explosion im Berliner Stadtteil Lichtenberg mit drei Verletzen ist die Ursache weiter unklar. Die Ermittlungen des Brandkommissariats dauerten am Dienstag an, wie die Polizei mitteilte. Bei der Explosion am Montagnachmittag in einem Lagerraum auf einem Gewerbegrundstück war das Gebäude teilweise eingestürzt. Zwei Männer sollen sich in dem Raum aufgehalten haben, ein weiterer wurde aus dem Gebäude geborgen. Die Verletzten - zwei davon schwer - kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Nach Angaben der Polizei wurden das Dach des Gebäudes abgedeckt, die Außenwände eingedrückt und das Zugangstor herausgerissen.

( dpa )