„Dass wir das Tempo erhöhen müssen, ist klar“

Berlin. Wie gelingt es, potenzielle Wohnungsbau- und Gewerbeflächen in allen Bezirken in einem Informationssystem zusammenzuführen und zu aktivieren? Wie kann dafür gesorgt werden, dass die Verkehrserschließung nicht zum Hemmschuh bei der Planung neuer Stadtquartiere wird? Und welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit soziale Infrastruktur wie Kitas, Schulen, Seniorentreff und Bibliothek nicht mehr in getrennten Gebäuden, sondern integriert errichtet werden können?

Fragen wie diese, bei denen es zum Leidwesen der Berliner an vielen Stellen hapert, wurden bei der ganztägigen Stadtbaukonferenz im Umweltforum an der Friedrichshainer Pufendorfstraße erörtert. Wenn es um den Bau neuer Stadtquartiere geht, hat sich Rot-Rot-Grün zwar eine breite Bürgerbeteiligung auf die Fahnen geschrieben. Das war am Montag jedoch anders. Obwohl der Titel der Veranstaltung den Namen „Berlin gemeinsam gestalten“ trägt, musste die Öffentlichkeit draußen bleiben. „Die Konferenz dient dem vertrauensvollen Austausch zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den Verwaltungsebenen sowie anderen Akteuren des Landes“, begründete Petra Rohland, Sprecherin von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke). Doch außerhalb der verschiedenen Tagungsräume redeten die Akteure Klartext.

„Die Verwaltung muss auf allen Ebenen und in allen Ressorts Wachstum als Aufgabe wahrnehmen. Dazu brauchen wir klar Verabredungen, wie wir da hin kommen, dass dies bei allen Projekten gelingt“, sagte Senatorin Lompscher. Dabei gehe es nicht so sehr um das Zuständigkeitsgerangel zwischen Senats- und Bezirksebene, sondern zwischen den einzelnen Fachressorts. Drei Themen habe man sich vorgenommen:

Verkehrs- und Siedlungsentwicklung

Wie am Wochenende in der Berliner Morgenpost berichtet, hapert die Erschließung vieler neuer Wohngebiete, weil die Verkehrserschließung hinterherhinkt. „Es herrscht in den Bezirken einvernehmen darüber, dass wir alle zu langsam sind, was die Verkehrserschließung betrifft“, sagte Treptow-Köpenicks Baustadtrat Rainer Hölmer (SPD). Zwar gebe es hervorragende Planungen, „aber die bekommen wir nicht schnell genug auf die Straße“, sagte der Stadtrat. „Entlang der Wendenschloßstraße haben wir noch viel Wohnungsbaupotenzial. Dort wollen auch Private und Städtische bauen, der Senat plant, wir planen, was fehlt ist die zügige gemeinsame Abstimmung, wie wir die Bereiche mit ÖPNV und leistungsfähigen Radwegen erschließen wollen.“ Was fehle, sei ein projektbezogener Tisch, an dem sich BVG, Senatsverwaltung für Verkehr, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, der Bezirk und Bauherren abstimmen. „Dass wir das Tempo erhöhen müssen, ist allen Beteiligten klar“, sagte Lompscher abschließend.

Mehrfachnutzung von Gebäuden

Ähnlich unbefriedigend laufen bisher die Planungen zur Schaffung von sozialer Infrastruktur, berichtete die Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf Dagmar Pohle (Linke). „Nicht nur aufgrund der Flächenknappheit ist es dringend geboten, mehrere Nutzungen wie etwa Kita, Stadtteiltreff und Bibliothek in einem Gebäude zu bündeln. „Das ist auch unverzichtbar für die Entwicklung funktionierender Nachbarschaften“, so Pohle. Doch bislang gebe es noch viele, vor allem haushalterische Hemmnisse. „Selbst die Zusammenführung von einer Kita und einer Schule ist schon schwierig, weil sich dann zwei Ressorts über die Finanzierung einigen müssen – bis hin zu der Frage, wer für den Hausmeisterservice zuständig ist und die Gebäudeversicherung abschließt.“ In ;Marzahn-Nord arbeite der Bezirk gerade an einer kombinierten Bibliothek- Theater- und Stadtteilcafé-Nutzung. „Vielleicht brauchen wir dafür neue Regeln und Gesetze für sogenannte Mehrfachnutzungen, da muss die Landeshaushaltsordnung überarbeitet werden“, schlug Pohle vor. Finanzsenator Mathias Kollatz (SPD) habe seine Unterstützung signalisiert, die Mehrfachnutzung vom Einzel- zum Regelfall zu machen, berichtete Lompscher.

Strategisches Flächenmanagement

„Wir haben im Bezirk einen großen Bedarf an Schul- und Gewerbeflächen, für die wir nur ungern auf Kleingartenparzellen zugreifen würden“, sagt Jörn Oltmann (Grüne), Baustadtrat im Bezirk Tempelhof Schöneberg. Deshalb brauche es übergreifendes ein Informationssystem, in dem alle Potenzialflächen für Gewerbe, soziale Infrastruktur, Industrie und Wohnen zusammen erfasst würden – und zwar unabhängig davon, ob diese in Landes- oder Privatbesitz seien. „Wir haben verabredet, Besitzer von Schlüsselgrundstücken gezielt anzusprechen, damit sie mit uns zusammenarbeiten“, sagte Oltmann.