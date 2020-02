S-Bahn Berlin: Störung am Hauptbahnhof - Ausfälle und Verspätungen

Eine S-Bahn am Hauptbahnhof (Archivbild).

S-Bahn Berlin Störung am Hauptbahnhof behoben: Weiter Verspätungen

Berlin. Wegen einer Signalstörung im Bereich Hauptbahnhof kam es am Montagnachmittag auf den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen. Erst am Abend konnte die Störung behoben werden, wie die Berliner S-Bahn via Twitter mitteilte. Es komme weiter zu Verspätungen und Ausfällen.