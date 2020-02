Berlin Volleys: Volle Konzentration auf die Meisterschaft

Berlin. Mit dem Gewinn des deutschen Pokals ist der Erfolgshunger der Berlin Volleys noch längst nicht gestillt. "Jetzt müssen wir alles daransetzen, uns auch den wichtigsten Titel zu erarbeiten", forderte Manager Kaweh Niroomand mit Blick auf den bevorstehenden Endspurt im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Aber auch dem Pokal-Erfolg am Sonntag mit dem eindrucksvollen 3:0-Endspielsieg gegen die SWD powervolleys Düren misst Niroomand enorme Bedeutung bei: "Dieser Sieg ist für uns Gold wert, weil er uns auch als Marke voranbringt."

Über den Imagegewinn hinaus bringt der Pokalsieg aber einen wichtigen Nebeneffekt: Der Verein kann nun im Restdrittel der Saison alle Konzentration darauf richten, seinen insgesamt elften Meistertitel zu erobern. Mittelblocker Georg Klein sieht den kommenden Aufgaben recht gelassen entgegen: "Die Chemie innerhalb unseres Teams stimmt einfach." Das gute Binnenklima im Kader wird begünstigt dadurch, dass die Mannschaft im nationalen Wettstreit in allen 23 Pflichtspielen dieser Saison noch ungeschlagen ist.

Aus den restlichen vier Begegnungen der Bundesliga-Hauptrunde benötigen die Volleys nur noch drei Punkte, um aus eigener Kraft als Erstplatzierter in die Playoffs einzuziehen. "Ohne überheblich sein zu wollen, denke ich nicht, dass wir Platz eins noch einbüßen werden", sagte Niroomand. Die Berliner treffen in ihrem nächsten Bundesligaspiel am 25. Februar auswärts erneut auf Finalgegner Düren.

Zunächst müssen die Volleys jedoch am Mittwoch in der Champions League bei Russlands Meister Kuzbass Kemerowo in Westsibirien zu ihrem sechsten und letzten Gruppenspiel antreten. Für die Berliner ist die Partie bedeutungslos, da bereits feststeht, dass sie sich nicht mehr für das Viertelfinale qualifizieren können. Das Spiel ist aber ein willkommener Härtetest im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga.