Kartenvorverkauf zur 70. Berlinale beginnt

Berlin. Drei Tage vor der 70. Auflage der Berlinale startet an diesem Montag (10.00 Uhr) der Kartenvorverkauf. Traditionell bilden sich Stunden vorher lange Schlangen vor den Schaltern. In den vergangenen Jahren übernachteten einige Kino-Fans mit Schlafsäcken, Camping-Stühlen und warmen Getränken an den Vorverkaufsstellen.

Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin (20. Februar bis 1. März) sollen rund 340 Filme laufen. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag mit der Romanverfilmung "My Salinger Year" mit Sigourney Weaver. Die Eröffnungsfeier wird erstmals in Kinos in vier deutschen Städten - Hamburg, München, Essen und Halle - übertragen.

Tickets kosten normalerweise 13 Euro, für die Filme im Wettbewerb um die Bären-Preise sind 16 Euro fällig. Karten gibt es jeweils drei Tage vor den Vorführungen in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International und in der Audi City am Kurfürstendamm. Auch online, an Theaterkassen und mit etwas Glück an den Tageskassen der Kinos sind Karten zu haben.