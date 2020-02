In der Nacht soll es in Berlin sehr windig werden.

Es bleibt mild in Berlin und Brandenburg, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Zugleich wird es in der Nacht zu Montag stürmisch.

Wetter Wetterdienst: Starker Wind in Berlin in der Nacht zu Montag

Potsdam/Berlin. Die Zeichen stehen auf Sturm - in Berlin-Brandenburg sollen sich die Auswirkungen aber in Grenzen halten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Sonntag Böen bis zu 75 Kilometern pro Stunde in der ersten Nachthälfte zu Montag an. Danach sollte der Wind abflauen. Auch zu Wochenbeginn werde die Witterung mit 11 bis 14 Grad außergewöhnlich milde bleiben, prophezeiten die Meteorologen.

Auch interessant: Unwetter: Sturm „Victoria“ sorgt für Chaos in Großbritannien

Nach vereinzelten Niederschlägen werde sich vor allem zwischen Prignitz, Uckermark und Havelland die Sonne zeigen und es trocken bleiben. In der Nacht zum Dienstag sei dann wieder örtlich mit Regenschauern zu rechnen.

Während sich am Dienstag voraussichtlich Sonne und Wolken abwechseln, sind tagsüber zwischen 9 und 11 Grad zu erwarten, so dass Winterkleidung im Schrank bleiben kann. Dazu sollen sich erneut auch immer wieder mal stürmische Böen gesellen.