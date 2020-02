Eastside trotz Niederlage im CL-Halbfinale: Bundesliga-Sieg

Berlin. Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside haben sich am Sonntag mit einem Kantersieg in der Bundesliga für die erste Saisonniederlage rehabilitiert. Zwei Tage nach dem überraschenden 2:3 im Champions League-Viertelfinale gegen UCAM Cartagena kamen die Berlinerinnen gegen den Tabellen-Sechsten TSV Langstadt zu einem klaren 6:0-Erfolg. Vor 100 Zuschauern in der Anton-Saefkow-Sporthalle sicherten die Doppel Fu Yu/Matilda Ekholm und Nina Mittelham/Kathrin Mühlbach sowie in den Einzeln Fu Yu, Mittelham, Ekholm und Mühlbach den klaren Sieg. Eastside bleibt mit 20:0 Punkten weiter Bundesliga-Spitzenreiter vor TuS Bad Driburg (18:2).

Am Freitag hatte Eastside im Freizeitforum Marzahn in der wettbewerbsübergreifend 19. Partie (Champions League, DTTB-Pokal, Meisterschaft) die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Laut Trainerin Irina Palina sei es dabei den Gastgebern nicht gelungen, die Spannung nach dem 3:0-Hinspielerfolg in Cartagena zu halten. So sei es ein Weiterkommen ins Halbfinale "mit Schönheitsfleck" geworden.