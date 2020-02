Verkehr Polizei kündigt Verkehrskontrollen in Berlin ab Montag an

Berlin. Die Polizei führt von Montag bis Freitag gezielte Verkehrskontrollen in allen Berliner Bezirken durch. Wie die Polizei ankündigte, setzen die unterschiedlichen Dienststellen anlässlich der Berliner Verkehrssicherheitstage individuelle Schwerpunkte. Besonders achten will die Polizei auf Geschwindigkeitsverstöße, Fehler beim Abbiegen, Falschparken, Fahren unter Alkoholeinfluss oder mit dem Handy am Ohr sowie das Ignorieren von roten Ampeln. Auch E-Scooter- und Radfahrer sollen verstärkt in den Blick genommen werden sowie Schulwege überwacht werden.