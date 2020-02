Interview Was Bau-Investoren brauchen - und in Berlin finden

Berlin. Vor etwa einen Jahr ist das Büro des Immobilienentwicklers Edge vom Kurfürstendamm in die Hackeschen Höfe gezogen. Edge-Deutschland-Chef Martin Rodeck hat nun von hier aus die drei Berliner Bauprojekte seines Unternehmens im Blick. Im Interview spricht Rodeck über die Verantwortung der Immobilienbranche für das Erreichen der Klimaziele und schildert seine Sicht auf die Auseinandersetzung mit Florian Schmidt, dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, um den Hochhausturm, in dem der Internet-Händler Amazon Hauptmieter werden soll.

Würden Sie in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg noch einmal ein Projekt realisieren?

Ja, denn Verwaltung und Politik sind zwei verschiedene Dinge. Verwaltung schafft und vollzieht Baurecht. In Friedrichshain-Kreuzberg würde ich jederzeit wieder bauen. Der Bezirk ist vielseitig und sehr attraktiv zum Leben und Arbeiten.

Wie bewerten Sie als Investor das Klima für Unternehmer und Investoren in Berlin?

Das hat sich etwas verändert. Grundsätzlich ist das Klima aber nach wie vor gut. Die Stadt braucht Investitionen und die Stadt will Investitionen. Auch die Nachfrage nach Büroflächen ist weiter da. Es entscheiden sich viele Unternehmen nach Berlin zu kommen, auch, weil die Berliner Ansiedlungspolitik seit Jahren erfolgreich ist. Zudem wachsen bereits hier ansässige Firmen, weil hier viele junge Leute sind, die gerne in Berlin leben und ihre Arbeitskraft einbringen wollen.

Können Sie verstehen, wenn Investoren aus der Baubranche sagen, wegen des Mietendeckels investieren wir in Berlin nicht mehr?

Ja, ich kann es verstehen, weil Investoren Sicherheit brauchen und sie in der Regel ja nicht ihr eigenes Geld einsetzen, sondern treuhänderisch für Anleger bis hin zum Kleinsparer agieren. Wir fühlen uns hier in Berlin aber nach wie vor im rechtssicheren Raum. Deswegen würde ich weiter investieren. Aber wenn jemand das für sich oder sein Gremium anders bewertet, dann wird er eine entsprechende Entscheidung fällen. Diese Entscheidung kann dann eine Investitionspause nach sich ziehen, eine Reduzierung der Investments oder auch einen gänzlichen Rückzug. Das habe ich nach dem Mietendeckel-Beschluss alles schon gesehen in Berlin, aber vor allem bis dato im Wohnungsbereich.

Das von Ihnen geplante Hochhaus EDGE East Side in Friedrichshain-Kreuzberg wurde erst genehmigt, dann forderte der Bezirk plötzlich die Neugestaltung des Turms. Wie bewerten Sie rückblickend den Streit um das Projekt?

Die Grundlage für das Grundstück ist schon im Jahr 2004 mit dem bezirklichen Bebauungsplan gelegt worden. Davon ausgehend haben wir das Hochhaus auf Basis eines mit Bezirk und Senat abgestimmten Wettbewerbs mit einem Architekturbüro durchgeplant, den Bauantrag eingereicht und dann eine Baugenehmigung erhalten. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Neuigkeit über den Namen des Hauptmieters zumindest auf der politischen Seite nicht nur Zustimmung gefunden hat.

Der Internethändler Amazon will 28 Etagen mieten.

Es gibt offenbar eine Tendenz, bestimmte Dinge nicht gut zu finden. Dazu gehört Amazon. Das hat Baustadtrat Schmidt explizit über seine Kanäle kommuniziert. Daraufhin hat er versucht, über den Weg, uns Fehler vorzuwerfen, den Bau zu verhindern.

Baustadtrat Schmidt hat Ihnen sogar Vertragsbruch unterstellt.

Die Vorwürfe sind nie direkt an uns gegangen. Er hat lediglich einen Brief an den Senat geschrieben, den ich jedoch nicht kenne. Wir haben dann beim Senat angefragt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat schließlich die Vorwürfe innerhalb kurzer Zeit entkräftet und widerlegt. Danach ist dazu nie wieder etwas gekommen.

Haben Sie auch selbst Fehler gemacht?

Mit der Auswahl eines Mieters kann man zunächst ja keinen Fehler machen. Man kann sich im Vorfeld überlegen, was die Mieterauswahl für Reaktionen hervorrufen könnte. Dessen waren wir uns bewusst, weil wir natürlich die Diskussionen rund um den verhinderten Google-Campus in Kreuzberg kannten. Gleichwohl ist Amazon ein Unternehmen, das viele junge Berliner beschäftigt, und die Stadt sicherlich weiterbringen wird.

Wie ist der Stand bei dem Projekt?

Wir haben Anfang November mit dem Bau begonnen. Vor allem die Tiefbauarbeiten sind zunächst anspruchsvoll. Nicht, weil wir so tief bauen, sondern eher ingenieurtechnisch: Wir haben die Warschauer Brücker auf der einen Seite, die bereits gebaute Shopping-Mall auf der anderen und auf der Rückseite die Bahn. Insofern haben wir ein enges Baufeld. Darüber hinaus haben wir uns aber für ein sehr modernes Konzept entschieden. In der Vergangenheit hätte man vielleicht 800 Parkplätze errichtet. Wir bauen 35, weil wir an zeitgemäße Mobilität glauben. Das Gebäude entsteht mitten in der Stadt an einem Mobilitätsknoten wie dem Bahnhof Warschauer Brücke man stolpert über E-Scooter, Roller und Fahrräder, ein Auto ist nicht zwingend nötig.

Die zwei anderen Neubauten Edge Südkreuz und Edge Grand Central entstehen jeweils in unterschiedlichen Bezirken und auch nicht in Friedrichshain-Kreuzberg. Wie lief die Zusammenarbeit in der Projektphase mit den dortigen Verwaltungen?

Die Standorte sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen und deswegen läuft die Zusammenarbeit anders, aber in allen Bezirken gut. Tempelhof-Schöneberg hat nach dem Mauerfall bis heute nicht so viele Investitionen wie die zentralen Stadtbezirke gesehen. Deshalb sind wir dort mit besonders offenen Armen empfangen worden. In Mitte lief es ebenfalls gut.

Können Sie sagen, was Sie insgesamt hier investieren mit den drei Projekten?

Ungefähr 900 Millionen Euro.

Alle drei Projekte entstehen an markanten Orten. Wie wird sich Berlin dadurch verändern?

Die Lage an Verkehrsknotenpunkten ist strategisch gewählt. Die Stadt verdichtet sich, die Mobilität ändert sich. Deswegen ist die Frage, wie die Menschen ohne Auto zur Arbeit kommen, viel relevanter als früher. Wir hoffen, dass wir für andere Investoren Vorbild sein können. Denn wir glauben daran, dass Gebäude einen signifikanten Beitrag für das Erreichen der Klimaziele leisten müssen. Die Bauwirtschaft trägt eine überproportionale Verantwortung dafür, sie zu erreichen. Nicht nur beim Bauen, sondern auch später beim Betrieb. Wobei die Immobilienwirtschaft im Betrieb in den meisten Fällen nur noch Dienstleister ist. Die Nutzer selber sind gefragt, das Licht nicht brennen zu lassen und Fenster zu schließen. Smarte Gebäude können dabei unterstützen und richtiges Verhalten erleichtern.

Ist nach der Fertigstellung der drei Bauwerke ihre Bautätigkeit in Berlin abgeschlossen?

Wir wollen in Berlin weitermachen. Es gibt spannende Areale. Wahrscheinlich ist es nach einem Blick auf meine Vita kein Geheimnis, an welchem Projekt ich Interesse haben könnte. Siemens tätigt in Spandau eine sehr, sehr spannende Investition. Und das an einem Standort, der meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt wird, nur weil die Nähe zum neuen Flughafen fehlt. Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Nachnutzung von Tegel, die dort geplante Urban Tech Republic. Siemens wird als privater Investor dafür sorgen, dass die S-Bahn dort wieder fahren darf und damit die Infrastruktur auch besser wird, als sie es heute ist. Und es gibt dort viel Raum für Wohnungen und Arbeitsplätze. Für Siemens aber auch für andere Firmen. An Siemensstadt glaube ich ganz fest. Ich glaube aber auch an den neuen Flughafen-Standort. Werden wir da mal ein Bürogebäude bauen? Das weiß ich heute noch nicht, ich kann es mir aber vorstellen.

Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hatte zuletzt angekündigt, verstärkt auf Holzbauten setzen zu wollen. Wie sehen Sie diese Ankündigung als Investor?

Das hat mich sehr gefreut. Wir errichten derzeit das Edge Südkreuz in Holz-Hybrid-Bauweise. Das ist für mich der Testfall. Natürlich läuft auch nicht immer alles ganz glatt. Wenn man mit neuen Baumaterialien arbeitet, dann lernt man viel dazu. Wenn wir Edge Südkreuz fertig haben, wissen wir, wie das geht, was machbar ist und was man besser lässt. Für Holzbauten sind vor allem Standorte mit viel Fläche nötig. Deswegen ist die Idee von Frau Lompscher, eine grüne Wiese wie eben die Urban Tech Republic modular mit Holz zu bebauen, richtig. Jede neue Baulücke so zu schließen, ist aber sicher nicht möglich. Entscheidender für die Klimaziele wird zudem sein, wie Betongebäude besser und nachhaltiger werden.

Bestehende oder Neue?

Bei bestehenden Gebäuden lässt sich eigentlich mit Blick auf die Klimabilanz nur die Fassade und Haustechnik verbessern. Perspektivisch werden wir uns dem Thema Bestand definitiv widmen, allerdings sicherlich immer nur in größeren Skalierungen. In Berlin gibt es so viele große Bürogebäude, die in den 70er- oder 80er-Jahren entstanden sind. Diese Gebäude anzufassen und besser zu machen, ist der viel größere Hebel, als nur neue gute Gebäude zu bauen. Die Stadt Berlin ist gebaut, sie müssen mit Lösungen an den Bestand ran, nicht nur an die Büros, sondern an alle Gebäude. Ansonsten sind die Klimaziele nicht zu erreichen.

Haben das auch Ihre Kollegen aus der Branche erkannt?

Vielleicht jetzt, nachdem Greta Thunberg in der Öffentlichkeit ist und auch das Weltwirtschaftsforum in Davos sich vor allem mit diesem Thema befasst hat.

In Berlin steigen die Gewerbemieten deutlich. Wie geht es aus Ihrer Sicht weiter?

Ein grundsätzliches Problem von Mietanstiegen ist die Flächenverfügbarkeit. Wir müssten einfach mehr bauen, um mehr Angebot zu schaffen. Dann würden sich die Steigerungsraten in allen Sektoren abflachen.

Was bezahlt Amazon pro Quadratmeter im Edge East Side?

Die Mieten, die mittlerweile in Berlin zum Teil gezahlt werden müssen, zahlt Amazon nicht. Ich kann keinen genauen Preis nennen. Aber ich denke, dass unser Angebot eine ganz attraktive Miete für einen Konzern wie Amazon ist.

Sie können aber nicht bestreiten, dass Sie eher höherpreisig vermieten.

Unsere Neubauten haben eben auch ihren Preis. Aber am Südkreuz, wo der Energiekonzern Vattenfall einziehen wird, würde ich heute fünf bis zehn Euro mehr kriegen, wenn ich es wollte. Wir haben uns aber so geeinigt und dann hält man auch daran fest.

Der Senat denkt laut darüber nach, wie man nach den Wohnungsmieten auch die Gewerbemieten regulieren könnte. Schreckt Sie das als Investor ab?

Wenn so etwas diskutiert wird und ich gerade vor einer Investitionsentscheidung in Berlin stehen würde, müsste ich sicher drüber nachdenken. Noch einmal: Ich habe treuhänderisches Geld. Ich kaufe nicht einfach ein Grundstück, weil es mir gefällt, sondern ich habe immer einen Zweck. Wenn ich dann über die Miete, die gezahlt wird, nicht die Finanzierung stemmen könnte, wäre es schwierig.

Zur Person

Martin Rodeck (47) wurde in Tempelhof geboren und arbeitet seit zwei Jahrzehnten in der Immobilienbranche. Nach dem Studium begann er seine Laufbahn bei dem Immobilienarm von Siemens. Nach Stationen bei IVG in Berlin und bei ECE in Hamburg, heuerte er 2014 bei OVG Real Estate an. Seit Juni 2018 ist er Deutschland-Chef des Immobilienentwicklers Edge Technologies, der zu OVG gehört. Rodeck lebt in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

In Berlin baut Edge derzeit drei Projekte: das Hochhaus Edge East Side, die neue Scout-24-Zentrale Edge Grand Central sowie den neuen Vattenfall-Hauptsitz Edge Südkreuz.