Friedrich bei Union in Startelf: Drei Änderungen bei Bayer

Berlin. Vizekapitän Marvin Friedrich kehrt beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück. Für den Abwehrspieler muss Florian Hübner im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag im heimischen Stadion An der Alten Försterei Platz machen. Ansonsten stellt Fischer das gleiche Team auf, das am vergangenen Spieltag einen 2:0-Erfolg bei Werder Bremen eingefahren hatte.

Coach Peter Bosz nahm bei den Gästen aus Leverkusen im Vergleich zum 4:3 gegen Borussia Dortmund gleich drei Veränderungen vor. Leon Bailey, Mitchell Weiser und Wendell rückten in die Anfangsformation. Dafür mussten Karim Bellarabi und Moussa Diaby weichen. Daley Sinkgraven fällt kurzfristig aufgrund einer Erkältung aus, wie der Club eine knappe Stunde vor dem Anpfiff mitteilte.