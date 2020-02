Charité-Oberarzt: „Jemanden zu vermissen, kann krank machen“

Welche Folgen das Verschwinden von Angehörigen für die Familien hat, ist von der Wissenschaft bislang kaum beleuchtet worden. Im Interview mit der Berliner Morgenpost beschreibt Stefan Röpke, Oberarzt und Bereichsleiter für die Behandlung von posttraumatischen Störungen der Charité Berlin, was es bei Menschen auslösen kann, wenn sie Angehörige dauerhaft vermissen und was die Medizin dagegen unternehmen kann.

Herr Röpke, immer wieder verschwinden Menschen spurlos und kehren nicht wieder zurück. Was bedeutet das für die Angehörigen?

Stefan Röpke Es ist eine extrem belastende Situation für die Angehörigen. Wir Menschen können mit dieser Unsicherheit ganz schlecht umgehen. Damit, dass wir nicht verstehen, nicht wissen, was geschehen ist. Vor allem, wenn es dabei um einen engen Angehörigen, ein Kind oder den Partner geht. Das ist für uns schwer zu ertragen und Ursache für psychisches Leid bis hin zu psychischen Erkrankungen.

Gibt es dafür eine eigene medizinische Diagnose?

Nein, dafür gibt es keine eigene Diagnose. Es ist eine Risikosituation, wenn jemand von heute auf morgen verschwindet und man nicht weiß, was los ist. Wir sehen oft Symptome aus dem Bereich der Angsterkrankungen, Depression oder Schlafstörungen. Die Folge kann eine Mischung an Symptomen sein.

Viele berichten, dass die Ungewissheit das besonders Belastende ist. Gibt es Möglichkeiten, das abzumildern?

Leider nicht so richtig, weil es ja tatsächlich ungewiss ist. Wir wissen ja nicht, ob die Person noch am Leben ist. Es gab Fälle, wo die Vermissten eines Tages wieder erscheinen, wie im Fall Natascha Kampusch, die nach Jahren zurückkehrte. Oft ist es einfacher zu verarbeiten, wenn jemand verstirbt. Damit können wir besser umgehen. Es gibt eine Trauerreaktion, man kann Abschied nehmen. Deswegen sind Symbole so wichtig, also dass man die Person noch einmal sieht und es eine Beerdigung gibt. Das ist kulturell sehr weit entwickelt. Für das einfache Verschwinden haben wir Menschen wenige Fertigkeiten zur Verfügung.

Gehört zu dieser Qual der Ungewissheit auch, dass sich Angehörige in manchen Fällen geradezu verzweifelt an die Öffentlichkeit wenden?

Ich glaube, dass passt als Reaktion auf das Verschwinden, in dem Sinne, dass man nicht aufgibt und alles getan haben will. Besonders, wenn es das eigene Kind betrifft. Das ist ja noch schwieriger als bei jemandem, der einem nicht ganz so nahe steht. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Reaktionen. Es ist nicht ungewöhnlich, alles zu versuchen, um Gewissheit zu erlangen – bis dahin, dass es zur eigenen Lebensaufgabe wird.

Gleichzeitig erzeugen solche Reaktionen Zweifel am Verhalten der Familien. Verschlimmert das die Situation für die Betroffenen?

Stefan Röpke ist Charité-Oberarzt für Traumatologie.

Foto: Privat

Sowohl im Fall Rebecca als auch beim Fall des britischen Paares, dessen Tochter Maddie 2003 in Portugal verschwunden ist, war es meines Wissens so, dass jeweils ein Angehöriger jedenfalls zeitweise unter Verdacht stand. Das geschah aber nicht als Folge der öffentlichen Suche, sondern weil es Indizien gab. Allein zu sagen, ich tue alles, um mein Kind wiederzubekommen, ist nichts, was Zweifel auslöst. Natürlich kann dann im Nachhinein der Verdacht entstehen, dass sich Angehörige so verhalten, weil sie etwas vertuschen wollen.

Gibt es Erkenntnisse darüber, wie sich eine Traumatisierung verändert, je länger der Fall zurückliegt?

Ich glaube, dass Menschen unterschiedlich damit umgehen können. Es ist immer die Frage, um wen es geht. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg Fälle, als sich Ehefrauen ein Leben mit einem neuen Partner aufgebaut hatten, und der eigene Mann plötzlich vor der Tür stand. Es gibt Betroffene, die sich dann auf das eigene Leben konzentrierten und sagten, sie machen das Beste draus. Für andere wird es zum einzigen Lebensinhalt, die verschwundene Person wiederzufinden, bis hin zu einer Verbitterung. Dazwischen bewegt sich die Spanne.

Für Kriminologen gibt es nichts Schlimmeres als die Legendenbildung um solche Fälle. Es entstehen Gerüchte um Entführungen oder Gewalttaten, die durch die Aktenlage nicht begründet sind. Erschwert so etwas den Umgang der Angehörigen mit solchen Fällen?

Ja, es gibt auch vermeintliche Zeugen, die sich melden und sagen, sie hätten die Person irgendwo gesehen. Natürlich bedeutet das für die Angehörigen immer den ständigen Wechsel von Hoffnung und Enttäuschung. Das Problem ist, dass man mit dem Verschwinden nicht abschließen kann. Mit einem Todesfall, so grausam er ist, kann man abschließen, und das Leben geht irgendwann weiter. Aber hier ist das nicht so. Es gibt immer wieder die Hoffnung und den Gedanken, der oder die Verschwundene lebt noch irgendwo. Es ist ein rationaler Gedanke, die Möglichkeit gibt es ja.

Wie kann man Betroffenen helfen?

Die Frage ist, ob sich eine psychische Erkrankung daraus entwickelt, die man behandeln kann. Das andere ist, wie die Betroffenen selbst psychisch mit der Sache umgehen. Da sind aus meiner Sicht zwei Aspekte zu bedenken.

Welche sind das?

Zum einen kann man versuchen, die Dinge zu erledigen, die sinnvoll sind, wie zum Beispiel die Aussagen bei der Polizei oder Suchaktionen. Zum anderen kann man den Fokus auf das eigene Leben legen. Was hätte der Verschwundene für einen selbst gewollt, wie man sich in dieser Situation verhält? Hat es Sinn, dass ich mich jetzt mein ganzes Leben 24 Stunden lang am Tag damit beschäftige und frage, was sein könnte oder wäre? Oder hat es mehr Sinn, sich zu vergewissern, dass man alles unternommen hat, was in der eigenen Macht steht? Und dass man das Leben wieder auf diejenigen Menschen auslegt, die da sind – zum Beispiel andere Kinder oder Angehörige. Das ist der Spagat, den man zu bewältigen hat.

Gibt es Möglichkeiten der Therapie ?

Es braucht ja nicht jeder eine Therapie, dem es schlecht geht. Auch nicht jeder, bei dem ein Angehöriger verschwunden ist. Die Entscheidung hängt immer von den Kriterien Leid und Beeinträchtigung ab, davon, ob der Betroffene den Wunsch dazu hat. Ohne Anliegen und Wunsch bringt Psychotherapie nicht viel. Wenn ein Elternteil sein ganzes Leben mit dem einzigen Ziel aufgibt, das verschwundene Kind wiederzufinden, aber auf der anderen Seite die ganze Familie den Bach runtergeht, hat man einen Therapieauftrag. Dann sollte der Fokus nicht nur auf die Person gerichtet sein, die weg ist, sondern auch wieder auf jene, die noch da sind.