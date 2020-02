Fußball Spiel eins nach Klinsmann: Hertha BSC in Paderborn gefordert

Berlin. Nach dem überraschenden Rücktritt von Jürgen Klinsmann steht Hertha BSC im Abstiegskampf unter Druck. In der Partie beim Schlusslicht SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Klinsmanns bisheriger Assistent Alexander Nouri für das Team des Berliner Fußball-Bundesligisten verantwortlich sein. Der 40-Jährige wartet seit 21 Ligaspielen auf einen Erfolg als Chefcoach. Klinsmann hatte am vergangenen Dienstag nach dem 1:3 beim FSV Mainz 05 überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der Gegner aus Ostwestfalen befand sich zuletzt im Aufwärtstrend: Aus den vergangenen fünf Partien holte das Team von Trainer Steffen Baumgart sieben Punkte.