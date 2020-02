Demonstrationen Tanz-Demo gegen Gewalt an Frauen am Brandenburger Tor

Berlin. Mit einer Tanz-Demo haben einige Hundert Menschen am Freitag am Brandenburger Tor ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt. Auf der Veranstaltung, die Teil der weltweiten Kampagne "One Billion Rising" war, sprach auch die Berliner Gleichberechtigungssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Zudem waren Auftritte der Sängerin Jocelyn B. Smith und der Rapperin Sokee angekündigt. Die Veranstalter hatten mit etwa 3000 Teilnehmern gerechnet.

"One Billion Rising" wurde 2012 von der New Yorker Künstlerin Eve Ensler initiiert und wird weltweit dezentral organisiert. Der Name der Bewegung - "Eine Milliarde steht auf" - spielt auf eine UN-Statistik an, wonach jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer körperlicher Gewalt wird.