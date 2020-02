Junge tödlich verletzt: Prozess gegen Fahrer neu aufgerollt

Berlin. Im Fall eines Berliner Autofahrers, der wegen fahrlässiger Tötung eines vierjährigen Jungen in der ersten Instanz zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden ist, hat der Berufungsprozess begonnen. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten hatten er und auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt. Der heute 24-Jährige erklärte am Freitag zu Beginn des neuen Prozesses vor dem Landgericht, er sei "nicht schneller als 50 Stundenkilometer" gefahren. Mit einem Urteil in dem Berufungsprozess wird noch für Freitag gerechnet.

Im ersten Urteil im Juni 2019 hieß es, der Unfall wäre bei angepasster Geschwindigkeit vermeidbar gewesen. Die Ampel habe für Fußgänger auf Rot gestanden, als das Kind auf die Straße gelaufen sei. Das Amtsgericht stellte auch ein Fehlverhalten der Mutter fest, die mit ihrem Sohn im Oktober 2017 im Stadtteil Heinersdorf vom Einkauf kam. Gegen den Angeklagten erging eine Strafe von 40 Tagessätzen zu je 5 Euro.

Der Fahrer wollte laut Anklage auf der Romain-Rolland-Straße vorschriftswidrig auf der Busspur rechts an den staubedingt haltenden Fahrzeugen vorbeifahren. Laut einem Gutachten soll er mit seinem Auto mit bis zu 74 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Mutter und Kind hätten zunächst auf einer Mittelinsel gestanden. Als der Junge losrannte, sei er vom linken Seitenspiegel erfasst worden. Das Kind erlag zwei Wochen später seinen schweren Kopfverletzungen.