Störungen bei S-Bahn: S1, S3, S5, S7 und S9 mit Problemen

Wegen Störungen im Betriebsablauf kommt es am Freitagmorgen auf den Linien S1, S3, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und Zugausfällen.

Fahrgäste auf mehreren Berliner S-Bahn-Linien müssen am Freitagmorgen mehr Zeit einplanen. Wegen einer Signalstörung am Hauptbahnhof kommt es auf den Linien S3, S5, S7 und S9 zu Verzögerungen und Zugausfällen, wie die Bahn mitteilte. Zudem fährt die Linie S5 nur zwischen Strausberg Nord/Hoppegarten und Warschauer Straße. Die zusätzlichen Züge der Linie S5 ab Mahlsdorf zur Minute 16, 36, 56 sowie ab Ostbahnhof zur Minute 7, 27, 47 fahren derzeit nicht, teilte die S-Bahn weiterhin mit.

Außerdem kommt es wegen einer betrieblichen Störung in Wannsee auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Ausfällen. Der 10-Minuten Takt auf der Linie S7 kann nur zwischen Ahrensfelde und Grunewald angeboten werden. In Wannsee ist von und zur Linie S7 in beiden Fahrtrichtungen ein Bahnsteigwechsel erforderlich.

Wann die Störungen behoben sein werden, blieb zunächst unklar.