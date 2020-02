RBB entschuldigt sich für Bericht über totes Kind

Berlin. Vor einer Woche berichtete das ARD-Magazin „Kontraste“ über Personalmangel an der Charité und den Todesfall eines krebskranken Kindes. Auch die Berliner Morgenpost hatte den Bericht aufgegriffen. Nun hat sich der Chefredakteur des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Christoph Singelnstein, bei der Charité entschuldigt.

In dem Schreiben ist die Rede von einem gravierenden Fehler. So seien vorab veröffentlichte Radio-Nachrichten versehentlich so formuliert worden, dass es einen „unmittelbaren“ Zusammenhang zwischen einer Nicht-Aufnahme des Kindes wegen Personalmangels und dem Tod des Kindes gebe. Die Charité bedankte sich in einer Mitteilung für den Brief.

Weiterhin unklar bleiben die Gründe für den Tod des Kindes. Die Charité verweist auf die ärztliche Schweigepflicht. Auch auf seinen Webseiten korrigierte der RBB die Berichte vom 6. Februar. Ein kausaler Zusammenhang sei nicht belegt. Weiter wird ein anonymer Arzt der Charité zitiert: „Man kann es nicht wissen, aber vielleicht wäre das Kind jetzt noch am Leben, wenn wir es rechtzeitig hätten übernehmen können.“