Union-Trainer Fischer warnt vor flinken Leverkusenern

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin will sich nicht auf dem wichtigen 2:0-Erfolg bei Werder Bremen ausruhen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sollen im Heimspiel gegen Werder Bremen weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden. "Leverkusen hat Lust auf Fußball. Sie haben ein tolles Spiel gegen Dortmund gemacht und verdient gewonnen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft eine enorme Qualität besitzt und unheimliche Geschwindigkeit mit dem Ball erzeugen kann", sagte Union-Trainer Urs Fischer am Donnerstag. Leverkusen löse "Situationen spielerisch", sagte der Schweizer: "Von daher wird es eine ganz schwere Aufgabe. Der wollen wir uns aber stellen. Wir werden alles versuchen, Punkte bei uns zu behalten."

Die Partie im Stadion An der Alten Försterei ist mit 22 012 Besuchern wie gewohnt ausverkauft. Im Hinspiel war Union chancenlos und kam mit einer 0:2-Niederlage noch relativ glimpflich weg.