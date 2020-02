Bericht über Deal treibt Bombardier-Aktie in die Höhe

Toronto. Medienberichte und Marktspekulationen über einen angeblichen Verkauf des Eisenbahngeschäfts an den französischen Bahntechnikhersteller Alstom haben dem Bombardier-Konzerns kräftig Auftrieb an der Börse gegeben. Die Aktien des kanadischen Unternehmens legten in Toronto am Mittwoch zeitweise um mehr als acht Prozent zu. Nach Informationen des "Handelsblatts" will Alstom für sieben Milliarden Euro das gesamte Eisenbahngeschäft der Kanadier übernehmen. Der Firmensitz von Bombardier Transportation ist Berlin. Zuvor hatte bereits der Finanzdienst Bloomberg über Gespräche zwischen den Konzernen berichtet. Sprecher von Bombardier und Alstom sagten auf Nachfrage, dass sie Marktgerüchte nicht kommentieren würden. Alstom war erst vor einem Jahr an Bedenken der europäischen Wettbewerbskommission mit dem Versuch gescheitert, mit Siemens Mobility zu fusionieren.

( dpa )