Sturm beschädigt goldenen Adler auf der Kirchturmspitze

Mit 20 Einsatzkräften war die Feuerwehr an der Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde in Zehlendorf. Mit der Höhenrettung wurde ein Flügel gesichert.

Berlin. Der vergoldete Adler auf der Ernst-Moritz-Arndt-Kirche an der Onkel-Tom-Straße in Zehlendorf hat nur noch einen Flügel. Der andere steht im Gemeindebüro – vorerst gesichert. Am Dienstag mussten Mitarbeiter der Kirchengemeinde die Feuerwehr rufen, weil der Sturm gefährlich an dem Vogel rüttelte. „An einem Kirchturm droht ein Metallteil herabzustürzen“, twitterte die Feuerwehr daraufhin am gegen 13.30 Uhr und schickte ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (LHF).