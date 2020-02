Nach Bombensprengung in Stahnsdorf: Bewohner müssen warten

Stahnsdorf. Auch fünf Tage nach der Bombensprengung in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) können noch nicht alle Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Gutachter sollen noch in dieser Woche entscheiden, wann die beiden stark beschädigten Einfamilienhäuser wieder bewohnbar sind, wie ein Sprecher der Gemeinde am Mittwoch sagte. Die 500 Kilogramm schwere Bombe war am Freitag bei Baggerarbeiten im Nordosten Stahnsdorfs gefunden worden. Die zuständige Baufirma Bonava räumte Fehler bei den Bauarbeiten ein, wie zuvor mehrere Medien berichteten. Die Fundstelle war noch nicht ausreichend auf Munitionsreste untersucht worden, als der Baggerfahrer die Bombe freilegte.

( dpa )