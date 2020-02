Andersson nach Verlängerung: Auch nächstes Jahr Bundesliga

Sebastian Andersson in Aktion, hier beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Berlin (dpa/bb) – Stürmer Sebastian Andersson rechnet nach seiner Vertragsverlängerung fest mit einem Verbleib beim 1. FC Union Berlin, will aber nichts ausschließen. "Im Fußball ist nichts sicher. Vielleicht will mich Union im nächsten Jahr gar nicht mehr", sagte der schwedische Stürmer des Berliner Fußball-Bundesligisten. "Stand jetzt bleibe ich im Sommer." Durch die Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers ist auf jeden Fall sicher, dass Union im Falle eines Verkaufs von Andersson eine Ablöse kassieren kann. Clubs aus England hatten zuletzt Interesse an dem Angreifer gezeigt.

Der Verein gab die Laufzeit des neuen Kontrakts nicht bekannt. Dem Vernehmen nach ist davon auszugehen, dass Andersson bis 2022 unterschrieben hat. "Das erste Ziel ist es, mit Union in der Bundesliga zu bleiben. Außerdem möchte ich ein schönes Leben mit meiner Familie haben. Das ist wichtig. Ich will auch im nächsten Jahr in der Bundesliga bleiben", sagte Andersson.

Bei Union ist der 28-Jährige nach wie vor Stürmer Nummer eins. Mit acht Toren führt er die vereinsinterne Torschützenliste vor Marius Bülter (6) an. Allerdings hat Andersson seit sieben Spielen nicht mehr getroffen. Er bleibt trotzdem cool. "Das hatte ich vorher auch schon. Es ist nicht lustig, wenn man nicht trifft. Aber man muss das akzeptieren. Man muss hart arbeiten", sagte Andersson. "In Bremen hatte ich einige Chancen. Aber sie wollten nicht rein gehen. Dass wir gewinnen, ist das Wichtigste. Ich gebe immer mein Bestes und werde dann auch wieder treffen."

Union und Andersson bereiten sich auf das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor. Gegen den rheinischen Rivalen müssen die Köpenicker am 4. März auch auswärts im DFB-Pokal antreten. "Zu Hause haben wir gute Chancen, Punkte zu holen. Im Pokal wird es auswärts ein sehr hartes Spiel", sagte Andersson.