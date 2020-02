Ziemer über Abgang: "Entscheidung haben andere getroffen"

Im EHF-Pokal gegen Tatabanya soll Martin Ziemer im Tor der Füchse stehen. An den jüngsten Erfolgen der Berliner hat er wesentlichen Anteil, aber trotzdem keine Zukunft an der Spree.

Berlin (dpa/bb) – Im Sommer muss Martin Ziemer gehen, doch auf der europäischen Bühne bekommt der Torwart der Füchse Berlin vorerst eine Jobgarantie. Wenn der Handball-Bundesligist am Donnerstagabend (19.00 Uhr/DAZN) im zweiten Gruppenspiel des EHF-Pokals gegen den ungarischen Vertreter Grundfos Tatabanya KC antritt, steht der gebürtige Rostocker zwischen den Pfosten. "Derzeit hat er einen guten Lauf. Und das hilft uns sehr", lobte Trainer Velimir Petkovic.

Danach sah es aber lange Zeit gar nicht aus. Denn hinter Dejan Milosavljev und Silvio Heinevetter war der Ziemer lange Zeit der Hinrunde nur die Nummer drei und somit bei den Spielen meist nur Tribünengast. Und doch gab er nie auf und glaubte an seine Chance. "Er hat in der schwierigen Phase gekämpft, hat nie aufgehört und immer fleißig trainiert. Er hat das richtig verdient", sagte Petkovic.

Denn Ende November verletzten sich seine beiden Torhüterkollegen und Ziemer war auf einmal gefordert. "Das ging ja plötzlich innerhalb einer Woche. Das war schon sehr Hauruck von der Tribüne ins Tor", berichtete der 35-Jährige. Und Ziemer nutzte seine Chance, überzeugte in seinen Spielen mit starken Paraden. "Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich fühle mich wohl und habe viel Spaß mit der Mannschaft."

In den ersten drei Spielen des neuen Jahres begann Ziemer jeweils im Füchse-Tor. Auch wenn Petkovic sich nicht auf eine klare Nummer Eins festlegen will. Der Ex-Nationalspieler gibt sich deshalb bescheiden und verweist lieber auf die gute Zusammenarbeit mit Heinevetter. "Wir kommen super miteinander aus. Er macht mir das total einfach und unterstützt mich, andersrum würde ich das genauso machen", sagte Ziemer. Weil er das Geschäft kennt, stellt er keine Ansprüche. In zwei Spielen könne es schon wieder anders aussehen.

Obwohl es für Ziemer gerade optimal läuft, wird er die Füchse im Sommer verlassen – aber nicht ganz freiwillig. "Mir wurde schon länger mitgeteilt, dass es für das neue Jahr andere Pläne gibt", berichtete der Routinier. Und doch wäre er gerne in Berlin geblieben. "Ich fühle mich hier superwohl im Team. Aber die Entscheidung haben nun mal andere getroffen. Natürlich ist man immer etwas enttäuscht." Nach der Saison wechselt er zum Ligarivalen HC Erlangen.

Bis dahin möchte Ziemer seine Zeit bei den Füchsen genießen und "so viele Titel wie möglich" holen. Die besten Chancen dafür gibt es im EHF-Pokal, zumal das Final Four im Mai in Berlin stattfinden wird. "Wenn wir das mit dem Titel krönen könnten, wäre das natürlich das Sahnehäubchen."