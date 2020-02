Wolken, Regen und milde Temperaturen zum Wochenende

Berlin. Nach einem windigen Mittwoch folgt eine milde und wolkige zweite Wochenhälfte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für den Mittwoch in Berlin und Brandenburg örtliche Regenschauer und Schneeregen sowie vereinzelt Gewitter an. Mit frischem Westwind und Sturmböen von bis zu 90 Kilometer pro Stunde soll es tagsüber noch einmal kräftig winden. Bereits am Abend geht der Wind aber laut DWD zurück. Die Temperaturen können nachts von den tagsüber erwarteten 6 bis 8 Grad auf 2 bis 0 Grad sinken. Der DWD rechnet mit Frost und gebietsweise Glätte.

Der Donnerstag hält den Wetterprognosen zufolge keine starken Winde bereit und bleibt mit Höchsttemperaturen von 7 bis 9 Grad für Mitte Februar überdurchschnittlich mild. Am Nachmittag soll von Westen her Regen aufziehen. Auch für Freitag prognostiziert der Wetterdienst Wolken und Regen sowie Maximaltemperaturen von 5 bis 7 Grad. Der Samstag bleibt der Vorhersage zufolge trocken, die Temperaturen können auf bis zu 11 Grad klettern.