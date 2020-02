Volksinitiative Artenvielfalt: Umweltschützer beklagen Aus

Potsdam. Das Scheitern der Brandenburger Volksinitiative "Artenvielfalt retten - Zukunft sichern" aus formalen Gründen hat bei den Organisatoren Enttäuschung ausgelöst. Man erwarte, dass sich die Parlamentarier trotzdem mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zum Artenschutz beschäftigten, sagte der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Brandenburg, Friedhelm Schmitz-Jersch, am Dienstag. Der parlamentarische Dienst des Landtags hatte die Mitte Januar eingereichte Volksinitiative mit 73 052 Unterschriften aus formalen Kriterien für unzulässig erklärt.

So seien keine Stellvertreter der Vertreter der Initiative angegeben worden. Kritisiert wurde auch, dass in die Fragestellungen an die Unterzeichner zuviel hineingepackt worden sei.

Nach der Übergabe der Unterschriften an den Landtag konnte innerhalb einer Frist von vier Monaten über die Annahme entschieden werden. Im Dezember hatte außerdem eine Initiative von Landwirten unter dem Motto "Mehr als nur ein Summen" 24 000 Unterschriften für Maßnahmen gegen das Insektensterben eingereicht. Nach Landtagsangaben erarbeitet der Agrarausschuss derzeit eine Stellungnahme. Ein entscheidender Unterschied war unter anderem die Forderung der Umweltschützer, Pestizide in Schutzgebieten vollständig zu verbieten.