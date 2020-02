CDU-Landeschef für rasche neue Lösung an Parteispitze

Berlin. Nach der Rückzugsankündigung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer fordert Berlins CDU-Chef Kai Wegner eine rasche Nachfolgelösung. "Ich glaube, dass die Führungsfragen schneller geklärt werden müssen", sagte Wegner am Dienstag dem Radiosender 105'5 Spreeradio mit Blick auf die am Vortag geäußerten Vorstellungen Kramp-Karrenbauers. Diese plant eine Klärung von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz über mehrere Monate hinweg bis zum CDU-Wahlparteitag, der bisher für den Dezember terminiert ist.

Die CDU brauche jetzt "einen Parteivorsitzenden, eine Parteivorsitzende, die ganz klar diese Partei wieder zusammenführt und stark macht - zur wirklichen Volkspartei der Mitte in Deutschland", so Wegner. Das könne nicht bis Dezember warten.

Es gebe eine große Sehnsucht in der Partei nach einer klaren Führung, "nach dem Einbinden der unterschiedlichen Strömungen innerhalb der CDU", sagte Wegner weiter. "Das ist in den letzten Jahren nicht so wirklich gelungen." Ihm fielen "sofort vier bis fünf Namen" ein, denen er die Parteiführung zutraue, so der Berliner Politiker.