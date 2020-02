CDU-Mann soll rot-rot-grüne Schulbauoffensive voranbringen

Berlin. Die rot-rot-grüne Schulbauoffensive in Berlin muss schneller vorankommen - dabei helfen soll nun ausgerechnet ein CDU-Mann. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) berief den früheren Lichtenberger Bildungsstadtrat Wilfried Nünthel zum Berliner Schulbaukoordinator. In dem neu geschaffenen Amt soll der 65-Jährige Ansprechpartner für die Bezirke und Schulen sein, wie Scheeres am Dienstag mitteilte.

"Er ist dafür verantwortlich, die Kommunikationsprozesse zwischen allen Akteuren zu verstetigen, klärt Einzelfragen, unterstützt das Berichtswesen und vermittelt Informationen", beschrieb die Bildungsverwaltung seinen Job.

Der rot-rot-grüne Senat will bis 2026 etwa 5,5 Milliarden Euro für Neubau und Modernisierung von Schulen ausgeben. Doch das Vorhaben kommt nicht wie gewünscht voran - wegen fehlender Planungs- und Baukapazitäten, aber auch Abstimmungsproblemen zwischen Landes- und Bezirksebene. 2018 und 2019 gaben die Bezirke laut Bildungsverwaltung ein Drittel der bewilligten Gelder gar nicht aus - allein 2018 blieben 120 Millionen Euro liegen. Da Berlin dennoch weiter wächst, droht ein Mangel an Schulplätzen.

Nünthel, der eigentlich Ende Januar in den Ruhestand gegangen war, kennt die Abläufe in der zweistufigen Berliner Verwaltung und die Entscheidungsprozesse aus dem Effeff. Er war in Marzahn und dann in Lichtenberg mehr als 20 Jahre Bezirksstadtrat mit unterschiedlichen Aufgabengebieten.