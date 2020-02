Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fährt am Potsdamer Platz vorbei.

Verkehr BVG will Fahrverhalten von Kunden mit App untersuchen

Berlin. Mit einer App will die BVG mehr über das Fahrverhalten ihrer Kunden herausfinden. Wie das Verkehrsunternehmen am Dienstag mitteilte, können Freiwillige ihre Fahrten von Februar bis Juli von dem Programm aufzeichnen lassen. Mit Hilfe der Daten will die BVG Fahrpläne, Anschlüsse und Verbindungen besser aufeinander abstimmen. Ein Start-up habe das Programm entwickelt und werte die Daten der Freiwilligen für die BVG aus, hieß es. Die Teilnehmer sollen einen Einkaufsgutschein erhalten.

Den Angaben zufolge nutzen jährlich mehr als 1,1 Milliarden Fahrgäste die Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen und Fähren der BVG - Tendenz steigend. Bislang lieferten unter anderem manuelle Fahrgastbefragungen Informationen zum Mobilitätsverhalten, hieß es von der BVG. Nun sollten technischere Möglichkeiten getestet werden.

Um die Daten der Nutzer zu schützen, sollen die Bewegungsprofile pseudonymisiert werden. Das heißt, es werden zwar persönliche Daten erhoben. Die Bewegungsprofile werden jedoch von diesen getrennt und stattdessen einem Pseudonym zugeordnet. Alle personenbezogenen Daten werden laut BVG nach Projektende gelöscht. Das durchführende Unternehmen versichert zudem auf seiner Internetseite, keine Daten an Dritte weiterzugeben.