Trotz Sturm-Nacht keine größeren Einsätze in Brandenburg

Cottbus. In Brandenburg mussten Feuerwehr und Polizei trotz einer stürmischen Nacht zu keinen größeren Einsätzen ausrücken. Überwiegend wurden umgestürzte Bäume von der Straße geräumt, wie die Regionalleitstellen im Land am Dienstag berichteten. In Bad Saarow (Oder-Spree) stürzte am Montag während des Sturmtiefs "Sabine" ein Baum auf ein Auto. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der 33-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Regionalstelle Oderland registrierte insgesamt sechs wetterbedingte Einsätze, die Regionalleitstelle Nordwest ab Mitternacht drei. In der Lausitz mussten die Feuerwehren seit Sonntag insgesamt 130 mal ausrücken, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle berichtete. Schwerpunkt der Einsätze sei der Landkreis Spree-Neiße gewesen. Größtenteils mussten abgeknickte Telefonmasten und umgestürzte Bäume von den Straßen beseitigt werden.