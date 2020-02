Tote Frau in Berlin-Mitte gefunden: Mordkommission ermittelt

Berlin. In Berlin-Mitte ist eine Frau tot in einem Schlafsack aufgefunden worden. Da der Körper Verletzungen aufweise, bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Noch am Dienstag sollte eine Obduktion durchgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Leichnam wurde den Angaben zufolge am Montagabend gegen 21.00 Uhr von einem Passanten auf einem Gehweg in der Bergstraße entdeckt. Man gehe davon aus, dass die Frau wohnungslos war. Zwei Männer seien vorläufig festgenommen worden, sagte die Sprecherin. Details lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.