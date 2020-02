Rage Against the Machine spielen auf Berliner Lollapalooza

Berlin. Die US-Band Rage Against the Machine („Killing in the Name“) steht nach neunjähriger Pause wieder gemeinsam auf der Bühne - und geht in diesem Jahr auf Welttournee. Am Montag veröffentlichten die Musiker im Internet die Tourdaten.

Der einzige Auftritt in Deutschland ist demnach am 6. September auf dem Lollapalooza in Berlin geplant, wie auch die Organisatoren des Festivals mitteilten.

Die „Run The Jewels“-Tour startet am 26. März in El Paso (Texas), Auftritte sind unter anderem auch in Kanada, Großbritannien, Frankreich, Polen und Österreich geplant.

Rage Against The Machine (auf deutsch: „Wut auf den Apparat“) hatte sich 1991 in Los Angeles gegründet. Ihre Markenzeichen: ein Mix aus Metal, Hip-Hop, Punk, Funk und Alternative Rock und sozialpolitische Texte.

Lollapalooza in Berlin mit Rage Against the Machine: Tickets am frühen Dienstag noch vorhanden

Im Jahr 2000 löste sich die Band auf. 2007 vereinten sich Sänger Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Drummer Brad Wilk wieder und feierten die Reunion mit einer Tour. Zuletzt trat die Band in Originalbesetzung 2011 in Los Angeles auf.

Das Musikfestival Lollapalooza soll auch 2020 erneut im und am Berliner Olympiastadion stattfinden. Als Termin ist demnach das Wochenende 5./6. September 2020 gesetzt. Im vergangenen Jahr hatte das Festival nach eigenen Angaben 85.000 Zwei-Tages-Tickets verkauft. Auf der Bühne standen etwa der US-Superstar Billie Eilish, die Rapper Marteria & Casper und die Band Scooter. 2018 waren es 70.000 Besucher.

Wegen Beschwerden von Anwohnern mussten die Veranstalter die Lautstärke herunterfahren und einigen Bewohnern in der Umgebung anbieten, für die Dauer des Festivals anderweitig unterzukommen.

Tickets für das Lollapalooza-Festival in Berlin gibt es auf der Homepage. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet regulär 155 Euro, ein Tagesticket gibt es für 89 Euro. Tickets waren am frühen Dienstagmorgen (6.45 Uhr) noch vorhanden.