Manche Schüler bleiben wegen Orkantief "Sabine" zu Hause

Potsdam. Für manche Schulkinder in Brandenburg hat Orkantief "Sabine" für verlängerte Ferien gesorgt: Einige Schüler seien am Montag wegen des Sturms zu Hause geblieben, teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Die Schulämter hatten vorab darüber informiert, dass es den Eltern freigestellt sei, die Kinder wegen des Wetters zu entschuldigen. "Von der Entscheidung, dem Unterricht fernzubleiben, wurde Gebrauch gemacht", sagte ein Ministeriumssprecher. Viele seien es jedoch nicht gewesen.

Einige Schulen hatten auf ihren Internetseiten mitgeteilt, dass Eltern selbst entscheiden könnten, ob sie ihre Kinder zu Hause lassen oder nicht. Am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) fiel der Unterricht nach Angaben der Schule am Montag sogar aus. Alle Schüler sollten die Wohnungen nicht verlassen. Eltern sollten Entschuldigungen am Dienstag schriftlich nachreichen. Zunächst hatte die Zeitung "Märkische Allgemeine" (online) berichtet.

In Brandenburg/Havel sollte wegen des Orkantiefs "Sabine" lediglich die Magnus-Hoffmann-Grundschule im westlichen Stadtteil Kirchmöser geschlossen bleiben, wie die Stadt twitterte. Die Betreuung für Kinder sei aber gesichert. Das Brandenburger Bildungsministerium hatte Eltern schon vor dem Wochenende gebeten, die jeweilige Schule möglichst rechtzeitig zu informieren, wenn sie ihr Kind wegen extremer Witterung zu Hause behalten. In solchen Fällen gelten die Kinder als entschuldigt.