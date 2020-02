Zerbrochenes Glas nach der Sprengung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Stahnsdorf.

Notfälle Bombensprengung in Stahnsdorf: Schadens-Ausmaß wird geprüft

Stahnsdorf. Zerbrochene Fenster, abgedeckte Dächer: Nach der Sprengung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegs-Bombe in Stahnsdorf prüfen Gutachter das Ausmaß des entstandenen Schadens. Zwei Einfamilienhäuser seien durch die Detonation so stark beschädigt worden, dass sie auch weiterhin nicht bewohnbar seien, sagte Bürgermeister Bernd Albers am Montag. Die Bewohner der Häuser seien derzeit bei Bekannten untergekommen. Wer für den Schaden aufkommen muss, sei aber noch offen. "Die Versicherung hat sehr schnell reagiert und ist bereits vor Ort, um den Schaden zu prüfen", sagte Albers.

Schäden durch Weltkriegsbomben sind nach den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Jedoch sind diese Bedingungen laut GDV nicht verbindlich. Daher könnten die Versicherungen den Schaden dennoch übernehmen. Bislang ist dies laut dem Verband auch immer geschehen. Für kaputte Fenster, Dächer oder Gemäuer komme dabei die Gebäudeversicherung auf; für Schäden, die innerhalb des Hauses durch die Detonation entstehen, die Hausratsversicherung.