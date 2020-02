FDP-Bürgerbüro im Prenzlauer Berg beschmiert

Berlin. Unbekannte haben im Zusammenhang mit den politischen Verwerfungen in Thüringen die Fassade eines FDP- Bürgerbüros im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg beschmiert. Sie sprühten den Slogan "AFDP Fickt Euch" an die Wand, wie der FDP-Politiker Florian Swyter aus dem Abgeordnetenhaus am Montag der Deutschen Presse-Agentur schilderte. Zudem hinterließen sie demnach am Tatort einen Zettel mit dem Satz "Die FDP braucht niemand mehr".

Das Bürgerbüro wird von Swyter und der FDP-Bundestagsabgeordneten Daniela Kluckert genutzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Swyter zeigte sich empört über die Attacke. "Sachbeschädigung ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung."

In Thüringen war in der Vorwoche überraschend der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich durch ein gemeinsames Votum von FDP und CDU mit der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Bundesweit sorgte das für riesigen Wirbel. Inzwischen trat Kemmerich zurück, ist aber noch geschäftsführend im Amt.

Im Zusammenhang mit der Wahl werden bundesweit Attacken auf FDP-Büros gemeldet. Mehrere Berliner FDP-Abgeordnete berichteten zudem, sie würden nach den Vorgängen in Erfurt etwa in sozialen Netzwerken teilweise wüst beschimpft.