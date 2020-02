Investitionsbank: Gut 1,8 Milliarden Euro Förderung zugesagt

Potsdam. Die Brandenburger Investitionsbank ILB hat im Vorjahr knapp 1,8 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt - 800 Millionen durch zinsverbilligte Förderdarlehen. Das sei eines der besten Ergebnisse bislang, sagte Vorstandschef Tillmann Stenger am Montag bei der Bilanzpressekonferenz der ILB. Bei den rund 6200 Projekten seien Investitionen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro angeschoben worden. 12 500 Arbeitsplätze konnten gesichert und knapp 1800 neu geschaffen worden, wei es hieß.

"Die Investitionsneigung ist ungebrochen", sagte Stenger. In diesem Jahr seien Neuzusagen von 1,1 Milliarden Euro geplant. Thema sei unter anderem der Bürokratieabbau: Entwickelt werden soll ein 10-Punkte-Programm, um den Bearbeitungsaufwand zu reduzieren.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD), die zugleich Verwaltungsratsvorsitzende der ILB ist, betonte, dass die Hälfte der Zusagen von knapp einer Milliarde Euro aus Landesmitteln finanziert worden seien. Das Geld sei unter anderem in den Breitbandausbau oder die Förderung des Wohnungsbaus geflossen. Zudem habe sich das Land mit 36 Millionen Euro an der Dürrehilfe und mit knapp 80 Millionen Euro an Förderprogrammen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur beteiligt.

Die ILB wurde 1990 gegründet und hat bislang 43 Milliarden Förderung zugesagt. Für jeden Förder-Euro wurden knapp zwei Euro investiert.