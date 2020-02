Transfrau homophob beleidigt und mit Pfefferspray attackiert

Berlin. Eine 51 Jahre alte Transfrau ist von zwei unbekannten Jugendlichen in einer U-Bahn in Berlin-Britz homophob beleidigt und mit Pfefferspray attackiert worden. Zunächst beschimpften die beiden jungen Männer die Transfrau am Sonntagnachmittag in der U7 Richtung Rudow und drohten, ihr mit einem Feuerzeug ihre Haare anzuzünden. Danach soll einer der beiden das Pfefferspray genommen und ihr damit in die Augen gesprüht haben. Zudem wurde die Transfrau noch bespuckte, bevor das Duo den Zug am U-Bahnhof Grenzallee verließ. Die Videoaufzeichnungen aus der U-Bahn wurden von der Polizei gesichert.

( dpa )