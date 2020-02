Berlin. Drei geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht zu Montag in den Berliner Ortsteilen Blankenfelde, Marzahn und Hellersdorf in Flammen aufgegangen. In allen Fällen werden Brandstiftungen vermutet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzte gab es keine. In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge durch nächtliche Brände zerstört oder beschädigt. Häufig werden die Wagen von Unbekannten angezündet. Zuletzt brannten zwei Autos in Friedrichshain.

