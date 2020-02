Mann von Tram angefahren und verletzt

Berlin. Ein 46 Jahre alter Mann ist in Berlin-Lichtenberg von einer Straßenbahn angefahren und verletzt worden. Der Fahrer (38) einer Tram der Linie M8 fuhr in der Nacht zum Montag die Allee der Kosmonauten entlang und vernahm nach eigenen Angaben ein dumpfes Knallgeräusch, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe er die Tram gestoppt und den verletzten Mann liegend auf der Fahrbahn vorgefunden. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.

( dpa )