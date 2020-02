Wetter Windböe: Baugerüst in Berlin-Mitte umgestürzt

Berlin. Die ersten Vorläufer des Sturmtiefs "Sabine" sind am Sonntagnachmittag in Berlin zu spüren gewesen: Ein Baugerüst kippte auf der Sophienstraße in Berlin-Mitte um und stürzte auf die Straße. Verletzte gab es nicht. Ein Feuerwehrsprecher sagte, Anwohner hätten von einer starken Windböe berichtet. Das Gerüst beschädigte laut Feuerwehr auch ein gegenüber liegendes Gebäude leicht.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sonntag- bis Dienstagabend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern. An manchen Stellen könne es aber auch teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern geben.