Alba Berlin feiert souveränen Heimsieg gegen Göttingen

Berlin. Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Heimerfolg eingefahren. Am Sonntag besiegten der deutsche Vizemeister vor 8988 Zuschauern in eigener Halle dank einer guten zweiten Hälfte die BG Göttingen mit 96:71 (47:45). Die Hauptstädter bleiben damit weiterhin Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 17 und Marcus Eriksson mit 16 Punkten.

Die Berliner kamen zunächst nur sehr mühsam in die Partie. Nach anfänglicher Führung der Gastgeber kamen dann aber die Gäste immer besser in Schwung. Diese agierten sehr physisch und stellten Alba vor allem unter dem Korb vor Probleme. Zu Beginn des zweiten Viertels betrug der Rückstand schon acht Punkte (24:32). Danach wachte Alba aber auf, verteidigte nun deutlich intensiver und konnte sich so bis zur Pause eine knappe Führung zurückholen.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Berliner gleich mit einem 12:3-Lauf. Nach gut 23 Minuten lagen die Gastgeber erstmalig zweistellig in Führung (59:48). Die Göttinger kämpften zwar weiter, aber bei ihnen ging die Wurfquote nun herunter. Alba hatte die Partie in der Schlussphase im Griff und konnte sich weiter absetzen. Am Ende wurde es doch noch ein deutlicher Erfolg.

Alba-Trainer Aito Garcia Reneses musste dabei gleich auf ein Quartett verzichten. Nationalspieler Johannes Thiemann erlitt einen Tag zuvor im Training eine Schulterverletzung. Kenneth Ogbe (Gehirnerschütterung), Tim Schneider (Bandscheiben-OP) und Martin Hermannsson (pausierte als siebter Ausländer) standen ebenfalls nicht zur Verfügung.